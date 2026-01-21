Televisão estatal afirma que 3.117 pessoas morreram em protestos no Irã

A mídia estatal iraniana informou, na quinta-feira (22, tarde de quarta-feira, 21, em Brasília), que 3.117 pessoas morreram nos protestos que eclodiram no final de dezembro e que, segundo ativistas, foram brutalmente reprimidos. Um comunicado da Fundação de Veteranos e Mártires do Irã, citado pela televisão estatal, indicou que 2.427 pessoas do total, entre elas membros das forças de segurança, são consideradas "mártires" pelo islamismo e descritas como vítimas "inocentes".

As autoridades iranianas condenaram o movimento de protesto como um ato "terrorista" caracterizado por "distúrbios" incentivados pelos Estados Unidos.

No entanto, grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que milhares de manifestantes foram mortos a tiros pelas forças de segurança. A ONG Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega, diz ter verificado a morte de 3.428 manifestantes pelas mãos dessas forças, mas advertiu que o número real pode ser maior e apontou que algumas estimativas indicam que "entre 5.000 e 20.000 manifestantes podem ter sido assassinados". As ONGs que monitoram o número de vítimas alertaram que os esforços para determinar uma cifra precisa foram gravemente dificultados pelo bloqueio da internet, imposto pelas autoridades iranianas.