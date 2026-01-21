Suspensão da emissão de vistos de imigrante dos EUA para o Brasil e 74 países entra em vigor
A suspensão da emissão de vistos de imigrante imposta pelos Estados Unidos ao Brasil e a outros 74 países entra em vigor nesta quarta-feira, 21.
A medida afeta apenas os vistos de imigrante, concedidos a pessoas que desejam residir permanentemente nos EUA, como quem se casa com um cidadão americano ou vai trabalhar de forma permanente no país. A emissão de vistos de não imigrante - destinados, por exemplo, a turistas e estudantes - não será impactada.
A decisão foi anunciada em 14 de janeiro pelo Departamento de Estado. Segundo a pasta, o objetivo é evitar a admissão de cidadãos que possam se tornar um encargo público para o governo americano. "O congelamento permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não irão extrair riqueza do povo americano", afirmou o órgão. "Estamos trabalhando para assegurar que a generosidade do povo americano não seja mais explorada."
A emissora Fox News informou que os funcionários consulares foram instruídos a negar vistos de imigrante a candidatos que provavelmente dependeriam de benefícios públicos, levando em conta fatores como saúde, idade, proficiência em inglês, situação financeira e possível necessidade de cuidados médicos de longo prazo.
Ainda segundo a emissora, candidatos idosos ou com sobrepeso teriam maiores chances de ter seus pedidos negados.
Além do Brasil, a medida também afeta países como Rússia, Nigéria, Egito, Tailândia, Irã e Iraque. Veja a seguir a lista completa das nações impactadas:
Afeganistão
Albânia
Argélia
Antígua e Barbuda
Armênia
Azerbaijão
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belize
Butão
Bósnia
Brasil
Mianmar
Camboja
Camarões
Cabo Verde
Colômbia
Costa do Marfim
Cuba
República Democrática do Congo
Dominica
Egito
Eritreia
Etiópia
Fiji
Gâmbia
Geórgia
Gana
Granada
Guatemala
Guiné
Haiti
Irã
Iraque
Jamaica
Jordânia
Cazaquistão
Kosovo
Kuwait
Quirguistão
Laos
Líbano
Libéria
Líbia
Macedônia
Moldávia
Mongólia
Montenegro
Marrocos
Nepal
Nicarágua
Nigéria
Paquistão
República do Congo
Rússia
Ruanda
São Cristóvão e Névis
Santa Lúcia
São Vicente e Granadinas
Senegal
Serra Leoa
Somália
Sudão do Sul
Sudão
Síria
Tanzânia
Tailândia
Togo
Tunísia
Uganda
Uruguai
Uzbequistão
