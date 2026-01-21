Suspensão da emissão de vistos de imigrante dos EUA para o Brasil e 74 países entra em vigor

A suspensão da emissão de vistos de imigrante imposta pelos Estados Unidos ao Brasil e a outros 74 países entra em vigor nesta quarta-feira, 21. A medida afeta apenas os vistos de imigrante, concedidos a pessoas que desejam residir permanentemente nos EUA, como quem se casa com um cidadão americano ou vai trabalhar de forma permanente no país. A emissão de vistos de não imigrante - destinados, por exemplo, a turistas e estudantes - não será impactada.

A decisão foi anunciada em 14 de janeiro pelo Departamento de Estado. Segundo a pasta, o objetivo é evitar a admissão de cidadãos que possam se tornar um encargo público para o governo americano. "O congelamento permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não irão extrair riqueza do povo americano", afirmou o órgão. "Estamos trabalhando para assegurar que a generosidade do povo americano não seja mais explorada."

A emissora Fox News informou que os funcionários consulares foram instruídos a negar vistos de imigrante a candidatos que provavelmente dependeriam de benefícios públicos, levando em conta fatores como saúde, idade, proficiência em inglês, situação financeira e possível necessidade de cuidados médicos de longo prazo. Ainda segundo a emissora, candidatos idosos ou com sobrepeso teriam maiores chances de ter seus pedidos negados. Além do Brasil, a medida também afeta países como Rússia, Nigéria, Egito, Tailândia, Irã e Iraque. Veja a seguir a lista completa das nações impactadas:

Afeganistão Albânia Argélia

Antígua e Barbuda Armênia Azerbaijão

Bahamas Bangladesh Barbados