Sobe para 43 o número de mortos em catástrofe ferroviária no sul da Espanha

Tipo Notícia

Um novo corpo foi encontrado nesta quarta-feira (21) no local do acidente ferroviário perto de Adamuz, na região espanhola da Andaluzia, elevando o número de mortos para 43, informou o centro de dados CID. 

A equipe de médicos legistas também "identificou completamente 41 vítimas", o que representa "praticamente" todos os falecidos, afirmou o CID em um comunicado três dias após a tragédia, que permanece sem explicação.

