Putin diz que ainda não decidiu sobre adesão ao 'Conselho da Paz' de Trump

Autor Agência Estado
O presidente russo Vladimir Putin agradeceu ao presidente dos EUA, Donald Trump, pelo convite para integrar o 'Conselho da Paz' e afirmou que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia vai estudar a proposta e consultar "parceiros estratégicos". Os comentários aconteceram em reunião do Conselho de Segurança russo, em que Putin também descartou preocupações com o acordo dos EUA para adquirir a Groenlândia.

O presidente russo enfatizou a relação especial de seu país com o povo palestino e sugeriu enviar US$ 1 bilhão ao 'Conselho da Paz' a partir de ativos congelados da Rússia.

Trump explicou o convite à Rússia dizendo que quer todas as nações envolvidas, especialmente aquelas com líderes poderosos. O republicano reconheceu que tem ao seu lado "algumas pessoas controversas. Mas são pessoas que fazem o trabalho. São pessoas que têm uma influência tremenda."

*Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

