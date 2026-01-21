Putin diz que ainda não decidiu sobre adesão ao 'Conselho da Paz' de Trump
O presidente russo Vladimir Putin agradeceu ao presidente dos EUA, Donald Trump, pelo convite para integrar o 'Conselho da Paz' e afirmou que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia vai estudar a proposta e consultar "parceiros estratégicos". Os comentários aconteceram em reunião do Conselho de Segurança russo, em que Putin também descartou preocupações com o acordo dos EUA para adquirir a Groenlândia.
O presidente russo enfatizou a relação especial de seu país com o povo palestino e sugeriu enviar US$ 1 bilhão ao 'Conselho da Paz' a partir de ativos congelados da Rússia.
Trump explicou o convite à Rússia dizendo que quer todas as nações envolvidas, especialmente aquelas com líderes poderosos. O republicano reconheceu que tem ao seu lado "algumas pessoas controversas. Mas são pessoas que fazem o trabalho. São pessoas que têm uma influência tremenda."
*Fonte: Associated Press.
