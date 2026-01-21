Polícia desmantela grande rede europeia de drogas sintéticas

A Europol anunciou, nesta quarta-feira (21), o desmonte de uma rede de produção e distribuição de drogas sintéticas que operava em vários países europeus, na "maior operação" desse tipo já realizada. As autoridades desmantelaram 24 laboratórios que operavam em escala industrial e apreenderam cerca de 1.000 toneladas de produtos químicos usados para fabricar drogas como MDMA, anfetamina e metanfetamina.

"Trabalho nisso há muito tempo. Esta é, de longe, a maior operação que realizamos contra a produção e distribuição de drogas sintéticas", declarou à AFP Andy Kraag, diretor do Centro Europeu de Combate ao Crime Organizado da Europol.

"Acredito que seja um golpe muito duro para os grupos do crime organizado envolvidos no tráfico de drogas, em especial de drogas sintéticas", acrescentou Kraag. A operação, que durou um ano, mobilizou as polícias da Bélgica, República Tcheca, Alemanha, Países Baixos, Polônia e Espanha. Foram realizadas mais de 85 prisões, incluindo os dois supostos chefes, ambos da Polônia, disse Kraag.

As suspeitas surgiram em 2024, quando a polícia polonesa detectou uma rede que importava grandes quantidades de produtos químicos legais da China e da Índia. A investigação revelou que, posteriormente, eles eram enviados pela Europa, com rotulagem enganosa, para laboratórios que fabricavam drogas sintéticas. A maioria dos presos é de origem polonesa, mas havia também belgas e holandeses envolvidos na rede.

Segundo Kraag, a operação faz parte de uma estratégia de desmantelamento da "cadeia de suprimentos" para sufocar a indústria de drogas sintéticas. "Esses grupos criminosos não têm mais fornecimento", afirmou à AFP. Kraag ressalta que as drogas sintéticas não apenas acarretam riscos à saúde, como também estão associadas à violência, à corrupção, à lavagem de dinheiro e causam danos ao meio ambiente.