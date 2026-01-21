Parlamento Europeu realiza primeira votação sobre o Mercosul, marcada por interesses nacionais

O Parlamento Europeu realiza, nesta quarta-feira (21), sua primeira votação sobre o acordo comercial com o Mercosul que, excepcionalmente, será dominada por considerações nacionais em vez de partidárias. Os eurodeputados devem decidir se recorrem ou não ao Tribunal de Justiça da UE (TJUE) para que este se pronuncie sobre a validade do acordo, assinado no último sábado no Paraguai.

O resultado da votação, marcada para o meio-dia (horário local), deverá ser bastante apertado.

Os que se opõem a recorrer ao Tribunal enfatizam a necessidade de adotar o acordo o mais rápido possível, especialmente em um momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça a Europa com novas tarifas. Por outro lado, os que são a favor do recurso esperam atrasar a ratificação do acordo e, consequentemente, a sua implementação. Espera-se que todos os 81 eurodeputados franceses, da extrema esquerda à extrema direita, votem a favor de recorrer ao TJUE.

Na terça-feira, eles foram apoiados por milhares de agricultores que chegaram em massa a Estrasburgo, no leste da França, para expressar sua rejeição ao acordo. Com mais de 700 milhões de consumidores, o tratado cria a maior zona de livre comércio do mundo, abrangendo os 27 Estados-membros da UE, além de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Além disso, elimina tarifas sobre mais de 90% do comércio bilateral. O acordo permitirá que a UE exporte mais veículos, máquinas, vinhos e licores para a América Latina, ao mesmo tempo que facilita a entrada de carne bovina, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos na Europa.

Seus críticos acreditam que o acordo prejudicará a agricultura europeia com produtos importados mais baratos que podem não atender aos padrões fitossanitários do Velho Continente. - Voto-chave - Os eurodeputados não se pronunciarão sobre o acordo completo com o Mercosul por vários meses.

No entanto, a votação desta quarta-feira é crucial, tanto para os opositores quanto para os apoiadores do pacto, que vem sendo negociado há 25 anos. "Estamos trabalhando, voto a voto, posição a posição, deputado a deputado, para alcançar a maioria necessária e impedir o acordo do Mercosul na votação de amanhã (quarta-feira)", declarou o eurodeputado francês de direita François-Xavier Bellamy, membro do partido Os Republicanos. "Segundo nossos últimos cálculos, podemos vencer por oito votos", afirmou sua compatriota Céline Imart, do bloco de direita PPE.