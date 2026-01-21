Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nova coleção de Anderson para Dior gera grande expectativa da Semana de Moda Masculina

Autor Marine DO-VALE
Tipo Notícia

O estilista Jonathan Anderson apresenta sua segunda coleção masculina para a Dior nesta quarta-feira (21), um dos momentos mais aguardados da Semana de Moda de Paris, onde o norte-irlandês busca consolidar seu estilo na lendária marca francesa. 

Anderson, que recebeu críticas positivas por sua primeira coleção masculina em junho e um feedback mais moderado por sua linha feminina em outubro, está gerando grande expectativa para sua nova coleção outono/inverno. 

"Há muita expectativa, muita pressão", disse à AFP Alice Feillard, diretora de compras de moda masculina da Galeries Lafayette. 

Para sua primeira coleção, o estilista de 41 anos se inspirou no acervo da renomada marca francesa, fundada em 1946, reinventando o volumoso vestido Delft como bermudas cargo e atualizando o icônico casaco Bar, ajustado na cintura para valorizar os quadris. 

"Minha ideia é que precisamos decifrar e reprogramar a Dior (...) A Dior é uma marca capaz de se reinventar", explicou ele na ocasião.

O desfile, sua estreia na Dior, atraiu várias estrelas como Rihanna, Daniel Craig, Sabrina Carpenter e Robert Pattinson, que o aplaudiram entusiasmados no final.

- "Fortalecer-se" -

"Após 10 anos de Kim Jones" (seu antecessor) e seu trabalho com alfaiataria tradicional, Anderson propôs "uma abordagem completamente diferente", analisa Franck Nauerz, diretor dos departamentos de moda masculina do Le Bon Marché e da La Samaritaine, com "combinações muito mais criativas, mais casuais e um pouco menos formais". 

"Foi uma primeira coleção muito promissora, mas será necessário fortalecer-se com base nas necessidades de cada um", alerta o especialista.

"Meu papel, como diretor artístico da Dior, é conduzir nossa clientela a um novo capítulo, atraindo também um novo público. E espero trazer essa nova estética da Dior para o dia a dia", declarou o estilista ao jornal francês Le Figaro no início de janeiro. 

Anderson é considerado um dos prodígios da moda. Ganhou reconhecimento internacional com a marca espanhola Loewe, também do grupo LVMH, onde trabalhou durante uma década e fez história com uma alfaiataria impecável e materiais nobres como couro e metal. 

Também inseriu-se no mundo do cinema ao criar figurinos para "Rivais", com Zendaya e Josh O'Connor, e "Queer", com Daniel Craig, do cineasta italiano Luca Guadagnino. 

Anderson, nomeado em junho para substituir Maria Grazia Chiuri como diretor criativo das coleções femininas, pouco depois de ser promovido à Dior Homme, tornou-se o primeiro estilista desde Christian Dior a supervisionar as três linhas da icônica casa, incluindo a alta-costura, cuja primeira coleção será apresentada na próxima semana em Paris. 

"Há muita expectativa em relação a ele", observa o jornalista de moda Marc Beaugé. 

Até 25 de janeiro, 66 marcas revelarão suas novas coleções em 36 desfiles e 30 apresentações.

