"Não nos diz respeito", diz Putin diz sobre tentativa de Trump de adquirir a Groenlândia

A tentativa do presidente dos EUA, Donald Trump, de adquirir a Groenlândia da Dinamarca "não nos diz respeito de forma alguma", disse o presidente russo Vladimir Putin durante discurso na reunião do Conselho de Segurança da Rússia, nesta quarta-feira, 21. Putin destacou a experiência passada dos Estados Unidos em adquirir terras de outros países, como Rússia e Dinamarca, e fez paralelos entre a Groenlândia e o Alasca, que os EUA compraram da Rússia no século XIX.

"Se compararmos com o custo da aquisição do Alasca pelos Estados Unidos, o preço da Groenlândia seria, bem, em torno de US$ 200 - 250 milhões," sugeriu Putin. "Se compararmos com o preço do ouro na época, esse valor seria maior, provavelmente perto de US$ 1 bilhão. Bem, acho que os Estados Unidos podem arcar com esse valor."

Putin disse que a Dinamarca "sempre tratou a Groenlândia como uma colônia, e a tratou de forma bastante dura, se não cruel." "Mas, certamente não nos diz respeito. Acho que eles resolverão isso entre eles," concluiu o líder russo. *Fonte: Associated Press.