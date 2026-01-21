Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Não nos diz respeito", diz Putin diz sobre tentativa de Trump de adquirir a Groenlândia

A tentativa do presidente dos EUA, Donald Trump, de adquirir a Groenlândia da Dinamarca "não nos diz respeito de forma alguma", disse o presidente russo Vladimir Putin durante discurso na reunião do Conselho de Segurança da Rússia, nesta quarta-feira, 21.

Putin destacou a experiência passada dos Estados Unidos em adquirir terras de outros países, como Rússia e Dinamarca, e fez paralelos entre a Groenlândia e o Alasca, que os EUA compraram da Rússia no século XIX.

"Se compararmos com o custo da aquisição do Alasca pelos Estados Unidos, o preço da Groenlândia seria, bem, em torno de US$ 200 - 250 milhões," sugeriu Putin. "Se compararmos com o preço do ouro na época, esse valor seria maior, provavelmente perto de US$ 1 bilhão. Bem, acho que os Estados Unidos podem arcar com esse valor."

Putin disse que a Dinamarca "sempre tratou a Groenlândia como uma colônia, e a tratou de forma bastante dura, se não cruel."

"Mas, certamente não nos diz respeito. Acho que eles resolverão isso entre eles," concluiu o líder russo.

*Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

