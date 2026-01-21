Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro do Irã ameaça resposta caso país seja atacado novamente

Autor Agência Estado
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, fez nesta quarta-feira (21) a ameaça mais direta até agora contra os Estados Unidos após a sangrenta repressão de Teerã contra os manifestantes. Em artigo publicado no jornal The Wall Street Journal, Araghchi disse que o país "responderá com tudo o que tem se for atacado novamente".

Os comentários de Araghchi ocorrem enquanto um grupo de porta-aviões dos EUA navega para o oeste em direção ao Oriente Médio a partir da Ásia. "A fase violenta dos distúrbios durou menos de 72 horas", escreveu o ministro, que tentou mais uma vez culpar os manifestantes armados pela violência.

"Ao contrário da moderação que o Irã mostrou em junho de 2025, nossas poderosas forças armadas não têm escrúpulos em responder com tudo o que temos se formos atacados novamente", escreveu Araghchi, referindo-se à guerra de 12 dias lançada por Israel contra o Irã. "Isso não é uma ameaça, mas uma realidade que sinto que devo transmitir explicitamente, porque como diplomata e veterano, abomino a guerra."

"Um confronto total será certamente feroz e se prolongará muito, muito além dos prazos fantasiosos que Israel e seus aliados tentam vender à Casa Branca", acrescentou. "Sem dúvida, envolverá a região mais ampla e terá um impacto nas pessoas comuns de todo o mundo." Fonte: Associated Press.

