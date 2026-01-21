Ministro do Irã ameaça resposta caso país seja atacado novamente

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, fez nesta quarta-feira (21) a ameaça mais direta até agora contra os Estados Unidos após a sangrenta repressão de Teerã contra os manifestantes. Em artigo publicado no jornal The Wall Street Journal, Araghchi disse que o país "responderá com tudo o que tem se for atacado novamente".

Os comentários de Araghchi ocorrem enquanto um grupo de porta-aviões dos EUA navega para o oeste em direção ao Oriente Médio a partir da Ásia. "A fase violenta dos distúrbios durou menos de 72 horas", escreveu o ministro, que tentou mais uma vez culpar os manifestantes armados pela violência.