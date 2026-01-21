Ministro dinamarquês vê como positiva fala de Trump descartando ação militar na Groenlândia

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, afirmou nesta quarta-feira, 21, que é "positivo" que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha declarado que deseja evitar o uso da força militar na Groenlândia.

Em declarações à imprensa, por sua vez, que as ambições do norte-americano com relação ao território no Ártico se mantém intactas e que as falas sobre a ausência de uma incursão armadas não resolvem a situação. Segundo ele, a postura demonstra uma visão de que a Dinamarca não pode cuidar da ilha.