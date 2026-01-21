Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro dinamarquês vê como positiva fala de Trump descartando ação militar na Groenlândia

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, afirmou nesta quarta-feira, 21, que é "positivo" que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha declarado que deseja evitar o uso da força militar na Groenlândia.

Em declarações à imprensa, por sua vez, que as ambições do norte-americano com relação ao território no Ártico se mantém intactas e que as falas sobre a ausência de uma incursão armadas não resolvem a situação. Segundo ele, a postura demonstra uma visão de que a Dinamarca não pode cuidar da ilha.

O ministro afirmou ainda que Copenhague não está disposta a iniciar negociações pelo território abrindo mão de "princípios básicos".

