Metade dos edifícios de Kiev continua sem eletricidade

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, assegurou, nesta quarta-feira (21), que cerca de 4 mil edifícios de Kiev seguem sem calefação e 60% da capital continua sem eletricidade após os últimos ataques russos. A Rússia bombardeia com frequência as infraestruturas energéticas da Ucrânia, deixando a população às escuras e exposta ao frio em pleno inverno.

"Nesta manhã, cerca de 4 mil edifícios de Kiev ainda estavam sem calefação e cerca de 60% da capital estava sem eletricidade", declarou o chefe de Estado ucraniano nas redes sociais.

Segundo Zelensky, a situação continua complicada também nas regiões de Sumy e Chernihiv, no norte, Dnipro, no centro, e Karkhiv, no nordeste. A Alemanha classificou, nesta quarta-feira, como "crimes de guerra" os ataques russos contra alvos civis e energéticos na Ucrânia e acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de utilizar "o frio como arma". Em 9 de janeiro, metade dos edifícios residenciais de Kiev ficou sem calefação, água e eletricidade após bombardeios em massa, o que levou o prefeito, Vitali Klichkó, a recomendar aos habitantes da capital que a abandonassem temporariamente.