Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Metade dos edifícios de Kiev continua sem eletricidade

Metade dos edifícios de Kiev continua sem eletricidade

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, assegurou, nesta quarta-feira (21), que cerca de 4 mil edifícios de Kiev seguem sem calefação e 60% da capital continua sem eletricidade após os últimos ataques russos.

A Rússia bombardeia com frequência as infraestruturas energéticas da Ucrânia, deixando a população às escuras e exposta ao frio em pleno inverno.

"Nesta manhã, cerca de 4 mil edifícios de Kiev ainda estavam sem calefação e cerca de 60% da capital estava sem eletricidade", declarou o chefe de Estado ucraniano nas redes sociais.

Segundo Zelensky, a situação continua complicada também nas regiões de Sumy e Chernihiv, no norte, Dnipro, no centro, e Karkhiv, no nordeste. 

A Alemanha classificou, nesta quarta-feira, como "crimes de guerra" os ataques russos contra alvos civis e energéticos na Ucrânia e acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de utilizar "o frio como arma".

Em 9 de janeiro, metade dos edifícios residenciais de Kiev ficou sem calefação, água e eletricidade após bombardeios em massa, o que levou o prefeito, Vitali Klichkó, a recomendar aos habitantes da capital que a abandonassem temporariamente.

Os serviços essenciais foram restabelecidos posteriormente, mas novos ataques durante a madrugada de terça-feira provocaram mais cortes de água e eletricidade, em um momento em que as temperaturas oscilam entre -7 e -15 ºC.

O presidente Zelensky segue em Kiev, confirmou, nesta quarta-feira, o seu gabinete, apesar de Donald Trump ter sugerido que o líder ucraniano estaria no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, no qual o presidente dos Estados Unidos discursou.

bur-fv/pc/mb/rm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar