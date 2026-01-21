Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maquinistas espanhóis convocam greve geral após acidentes com dezenas de mortos

Maquinistas espanhóis convocam greve geral após acidentes com dezenas de mortos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O maior sindicato de maquinistas da Espanha convocou nesta quarta-feira, 21, uma greve geral, após a sequência de acidentes ferroviários registrados no país que deixaram dezenas de mortos.

Em comunicado, o Sindicato Espanhol dos Maquinistas Ferroviários (Semaf) afirmou que a paralisação tem como objetivo exigir "garantias de segurança e fiabilidade" na rede ferroviária espanhola.

"Todos nós do Semaf estamos devastados e consideramos inaceitável esta situação de deterioração constante da ferrovia. Diversas medidas devem ser implementadas com urgência em toda a nossa rede para garantir a segurança de profissionais e passageiros", diz.

No último domingo, 18, um trem de alta velocidade descarrilou no sul da Espanha, invadindo a via oposta e atingindo outro trem que vinha em sentido contrário, em um acidente que deixou ao menos 39 mortos e 123 feridos, conforme informaram as autoridades locais.

Na segunda-feira, 20, um trem colidiu com um muro de contenção que havia desabado sobre os trilhos na província de Barcelona. Ao menos uma pessoa morreu e outras quatro ficaram gravemente feridas. Autoridades espanholas informaram que prestavam atendimento para 15 pessoas.

A operadora ferroviária espanhola ADIF afirmou que o muro de contenção provavelmente desabou devido às fortes chuvas que atingiram a região nordeste da Catalunha nesta semana.

O ministro dos Transportes, Oscar Puente, disse à emissora Telecinco que a greve é motivada "pelo estado emocional que os maquinistas estão vivendo neste momento após a morte de dois colegas nesta semana".

O sindicato não informou quando a greve deve começar e se há um prazo para a paralisação. A entidade diz que vai "exigir que as pessoas encarregadas de garantir a segurança na infraestrutura ferroviária sejam responsabilizadas criminalmente".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar