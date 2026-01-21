Maquinistas espanhóis convocam greve geral após acidentes com dezenas de mortos

O maior sindicato de maquinistas da Espanha convocou nesta quarta-feira, 21, uma greve geral, após a sequência de acidentes ferroviários registrados no país que deixaram dezenas de mortos. Em comunicado, o Sindicato Espanhol dos Maquinistas Ferroviários (Semaf) afirmou que a paralisação tem como objetivo exigir "garantias de segurança e fiabilidade" na rede ferroviária espanhola.

"Todos nós do Semaf estamos devastados e consideramos inaceitável esta situação de deterioração constante da ferrovia. Diversas medidas devem ser implementadas com urgência em toda a nossa rede para garantir a segurança de profissionais e passageiros", diz.

No último domingo, 18, um trem de alta velocidade descarrilou no sul da Espanha, invadindo a via oposta e atingindo outro trem que vinha em sentido contrário, em um acidente que deixou ao menos 39 mortos e 123 feridos, conforme informaram as autoridades locais. Na segunda-feira, 20, um trem colidiu com um muro de contenção que havia desabado sobre os trilhos na província de Barcelona. Ao menos uma pessoa morreu e outras quatro ficaram gravemente feridas. Autoridades espanholas informaram que prestavam atendimento para 15 pessoas. A operadora ferroviária espanhola ADIF afirmou que o muro de contenção provavelmente desabou devido às fortes chuvas que atingiram a região nordeste da Catalunha nesta semana.