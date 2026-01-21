Mamutes e dinossauros eram mais lentos do que se acreditava

Um grupo de alunos contempla o esqueleto de um mamute no Museu da Revolução e Fronteira, em Ciudad Juárez (México), em 8 de maio de 2018 / Crédito: AFP/Arquivos

A velocidade de marcha dos animais depende de múltiplos fatores, incluindo o tipo de locomoção e a massa corporal. Os animais plantígrados (que apoiam toda a planta do pé no chão ao caminhar) e graviportais (que pesam cerca de uma tonelada e têm patas adaptadas para suportar grandes pesos), são claramente mais lentos do que os animais digitígrados (que andam sobre os dedos) ou os ungulígrados (que andam sobre os cascos).

"As equações tradicionais chegavam a exagerar a velocidade real dos elefantes modernos em até 70%, uma margem de erro incompatível com a reconstrução rigorosa do comportamento de espécies extintas", explicaram os cientistas. Dinossauros eram mais lentos que os mamutes Para corrigir esse viés, a equipe de cientistas desenvolveu novos cálculos baseados exclusivamente em dados empíricos de elefantes vivos, considerados os melhores análogos dos grandes vertebrados do passado. Ao aplicar esses modelos, os resultados mostraram que o mamute-lanoso, com cerca de 6 toneladas, teria sido o mais rápido dos proboscídeos extintos, atingindo velocidades de pouco mais de 20 km/h. Em contraste, o enorme Mammut borsoni, que pesava até 16 toneladas, dificilmente ultrapassaria os 15 km/h.

O estudo analisou ainda a velocidade dos mamutes que habitavam a Bacia do Orce, em Granada, na Espanha, como o Mammuthus meridionalis, espécie contemporânea dos primeiros humanos da Eurásia Ocidental, que se deslocaria a uma velocidade máxima de aproximadamente 18 km/h. Os dinossauros gigantes revelaram-se ainda mais lentos, segundo os cientistas, que salientaram que o Argentinosaurus huinculensis, um dos maiores animais terrestres conhecidos, com cerca de 75 toneladas, não conseguiria ir além dos 10 km/h. Na Europa, o Turiasaurus riodevensis, encontrado na província espanhola de Teruel e com um peso estimado de 42 toneladas, atingia uma velocidade máxima de 11,8 km/h.