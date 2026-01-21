Líderes da UE mantêm presença no X apesar de críticas a Musk

Ursula von der Leyen e António Costa ainda não criaram contas no Mastodon, rede social europeia de código aberto. Apesar das críticas a Elon Musk e ao X, os principais líderes da União Europeia ainda não trocaram as redes sociais das big techs americanas pela principal alternativa europeia, o Mastodon. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, não só mantêm contas oficiais na plataforma de Musk como postam regularmente . No último dia 12, von der Leyen teceu críticas a Musk, após denúncias de que o X estava disseminando, por meio da inteligência artificial Grok, conteúdo de pornografia infantil e deepfakes. Três dias antes, a presidente da Comissão Europeia e António Costa divulgaram, simultaneamente no X, uma carta em favor das democracias liberais, uma crítica velada a Musk. Os posts foram publicados na rede social do homem mais rico do mundo durante uma live dele com Alice Weidel, líder do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) . Tanto von der Leyen quanto Costa estão ausentes no Mastodon, a rede social descentralizada e de código aberto, com servidores espalhados pelo continente. Já a vice-presidente executiva de Independência Digital do bloco europeu, Henna Virkkunen, criou nesta semana uma conta oficial na plataforma europeia, informou a agência de notícias dpa. Virkkunen decidiu diversificar sua presença nas redes sociais e promover as empresas europeias, disse um porta-voz da Comissão. Ele enfatizou que essa medida já estava planejada há algum tempo. O porta-voz também mencionou uma conta oficial da Comissão Europeia no Mastodon, na qual as autoridades europeias publicam regularmente. A Comissão Europeia não parece ter planos, por enquanto, de criar contas para outros de seus membros. Fontes da Comissão afirmaram à dpa que o Mastodon é atualmente menos adequado para o engajamento político e mais indicado para um intercâmbio aprofundado sobre temas políticos e técnicos. Em sua primeira postagem na rede social europeia, Virkkunen criticou o X e ameaçou impor novas sanções à empresa americana. Ela havia publicado a mesma postagem na rede de Musk, um dia antes. Políticos de alto escalão também estão ativos na plataforma americana Bluesky, considerada a alternativa mais promissora ao X. "Público-alvo" é justificativa da EU A Comissão Europeia afirma que seus representantes mantêm contas no X devido ao alcance da rede. "É claro que também observamos onde nosso público-alvo é mais ativo. É importante para nós transmitir nossas mensagens ao nosso público-alvo", afirmou a entidade. O Mastodon tem atualmente cerca de 750 mil usuários mensais, segundo dados da rede social europeia. Já o X afirma reunir 100 milhões. No início de dezembro, a UE aplicou uma multa de 120 milhões de euros à plataforma de Musk por falta de transparência. A plataforma é suspeita, desde dezembro de 2023, de não tomar medidas suficientes contra conteúdos ilegais ou desinformação, e pode enfrentar outras penalidades. Algumas autoridades e entidades alemãs, incluindo o Departamento Federal de Investigação Criminal, o Ministério da Defesa e muitas universidades já abandonaram a plataforma. fcl/ra (dpa/ots)