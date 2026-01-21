Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lactalis retira lotes de leite infantil do mercado em vários países, cinco da América Latina

Lactalis retira lotes de leite infantil do mercado em vários países, cinco da América Latina

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O gigante mundial Lactalis anunciou, nesta quarta-feira (21), a retirada de lotes de leite infantil em 18 países e territórios, entre eles cinco da América Latina, devido à possível presença de uma substância que pode provocar diarreia e vômitos.

A empresa francesa, líder mundial do setor lácteo, informou em comunicado a "presença potencial" de cereulida, uma substância de origem bacteriana.

Sem revelar o nome, a Lactalis apontou um "fornecedor internacional que fornece ARA", um ácido da família dos ômega que integra a composição de alguns leites infantis.

Dezoito países e territórios, "especialmente na América Latina", seriam afetados por essas retiradas.

Na região, as retiradas atingem Chile, Colômbia, Equador, México e Peru. Também foram afetados Espanha, Austrália, China, Congo, Madagascar, Uzbequistão, Geórgia, Grécia, Kuwait, República Tcheca, Taiwan, além da França e de seu território da Polinésia Francesa, detalhou a Lactalis à AFP.

Em todos os países, trata-se de "alguns lotes", acrescentou a empresa, sem especificá-los por enquanto.

A retirada ocorre após um alerta da "associação profissional francesa para a nutrição infantil", explica a Lactalis.

Embora as primeiras análises "tenham apresentado resultados conformes", análises complementares "realizadas sobre o produto reconstituído", ou seja, a mamadeira preparada, "revelaram a presença de cereulida", precisou o grupo, que decidiu pela retirada "por precaução".

Até o momento, não houve reclamações nem notificações ligadas ao consumo desses produtos por parte das autoridades francesas.

O setor lácteo foi abalado nas últimas semanas por retiradas de leites infantis em vários países, devido à presença potencial de cereulida.

A agência alimentar de Singapura anunciou em 17 de janeiro a retirada de leites infantis da marca Dumex, adquirida em 2022 pela Danone.

No início de janeiro, a Nestlé também retirou lotes de leite infantil de dezenas de mercados, entre eles Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru e Uruguai, pela presença da mesma substância.

hrc/tjc/pc/lm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar