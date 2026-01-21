Justiça francesa arquiva denúncia de ex-empregado contra Keylor Navas

A denúncia por trabalho ilegal de um ex-empregado do goleiro costa-riquenho Keylor Navas, que jogou no Paris Saint-Germain entre 2019 e 2024, foi arquivada após uma investigação, informou o Ministério Público de Versalhes à AFP nesta quarta-feira (21).

Na denúncia, apresentada em maio de 2024, esse homem, que então tinha 35 anos e que trabalhou como assistente na casa do jogador e sua família durante dois anos desde março de 2021, acusava Keylor Navas de ter violado o código trabalhista vigente na França.