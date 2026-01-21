Israel: Netanyahu aceita convite de Trump para fazer parte do 'Conselho da Paz' sobre Gaza
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concordou nesta quarta-feira (21) em se juntar ao "Conselho da Paz" elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O governo de Israel havia criticado a inclusão da Turquia no Comitê Executivo da iniciativa.
O "Conselho da Paz" foi originalmente concebido para que líderes mundiais supervisionem o plano de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Trump, no entanto, estendeu convites a dezenas de nações e insinuou que o órgão passará a mediar conflitos globais, a exemplo do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).
Detalhes sobre o "Conselho da Paz" devem ser anunciados por Trump na quinta-feira, 22, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Fonte: Associated Press*.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente