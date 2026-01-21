Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Groenlândia teria que recusar acordo na minha frente', diz Trump

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 21, que o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, teria que recusar "na sua frente" um acordo sobre a aquisição da ilha autônoma.

"Eu ainda não liguei para ele [Nielsen]", disse Trump ao ser questionado sobre uma eventual recusa da Groenlândia. "Ele teria que recusar o acordo na minha frente", continuou.

O mandatário também disse que terá uma reunião com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, ainda nesta quarta, cujo tema será a Groenlândia.

Ao ser questionado por repórteres se existe um preço para a aquisição da ilha no Ártico, Trump confirmou que "tem em mente" números que podem fazer parte das negociações. Mais cedo, ele disse que não usaria a força para adquirir a Groenlândia.

O republicano ainda comentou que discutirá o 'Conselho de Paz' sobre Gaza amanhã [quinta-feira, 22]. Nesta quarta-feira, Israel, Arábia Saudita, Catar e Jordânia anunciaram a adesão ao Conselho que Trump pretende criar, em comunicado conjunto.

