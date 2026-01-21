'Groenlândia teria que recusar acordo na minha frente', diz Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 21, que o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, teria que recusar "na sua frente" um acordo sobre a aquisição da ilha autônoma.
"Eu ainda não liguei para ele [Nielsen]", disse Trump ao ser questionado sobre uma eventual recusa da Groenlândia. "Ele teria que recusar o acordo na minha frente", continuou.
O mandatário também disse que terá uma reunião com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, ainda nesta quarta, cujo tema será a Groenlândia.
Ao ser questionado por repórteres se existe um preço para a aquisição da ilha no Ártico, Trump confirmou que "tem em mente" números que podem fazer parte das negociações. Mais cedo, ele disse que não usaria a força para adquirir a Groenlândia.
O republicano ainda comentou que discutirá o 'Conselho de Paz' sobre Gaza amanhã [quinta-feira, 22]. Nesta quarta-feira, Israel, Arábia Saudita, Catar e Jordânia anunciaram a adesão ao Conselho que Trump pretende criar, em comunicado conjunto.