'Groenlândia teria que recusar acordo na minha frente', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 21, que o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, teria que recusar "na sua frente" um acordo sobre a aquisição da ilha autônoma.

"Eu ainda não liguei para ele [Nielsen]", disse Trump ao ser questionado sobre uma eventual recusa da Groenlândia. "Ele teria que recusar o acordo na minha frente", continuou.