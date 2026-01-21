França solicita 'exercício da Otan' na Groenlândia e afirma estar 'disposta a contribuir'

A França deseja que um exercício da Otan seja realizado na Groenlândia e está "disposta a contribuir com ele", anunciou a Presidência francesa nesta quarta-feira (21), em meio às tensões sobre as tentativas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar o território autônomo dinamarquês.

Desde que retornou à Casa Branca há um ano, o líder republicano argumenta que "precisa" da ilha rica em minerais e terras raras por razões de segurança nacional, para impedir que Rússia e China imponham sua hegemonia.