França chama de "fake news" fala de Trump sobre preços de medicamentos no país

França chama de "fake news" fala de Trump sobre preços de medicamentos no país

Agência Estado
Agência Estado Autor
O Palácio do Eliseu respondeu às falas do presidente dos EUA, Donald Trump, de que ele teria pressionado o presidente francês, Emmanuel Macron, a aumentar os preços internos dos medicamentos, depois que o líder norte-americano ameaçou impor tarifas abrangentes sobre as importações.

"Ele Macron não define os preços. Eles são regulamentados pelo sistema de segurança social e, de fato, têm permanecido estáveis. Qualquer pessoa que já tenha entrado numa farmácia francesa sabe disso", escreveu o Eliseu na rede X.

A postagem também acompanha um GIF de Trump com o termo "fake news".

