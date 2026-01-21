Exército sírio entra em acampamento de familiares de jihadistas de Al-Hol

O exército sírio entrou no vasto acampamento de Al-Hol nesta quarta-feira (21), que abriga parentes de jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI), após as forças curdas se retirarem do local, observou um jornalista da AFP. O governo anunciou um novo cessar-fogo com os curdos na terça-feira, após retomar territórios no norte e leste da Síria que estavam sob o controle das Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos.

Os curdos estabeleceram uma zona autônoma no norte e nordeste da Síria durante a guerra civil (2011-2024), e suas forças derrotaram o EI com a ajuda de uma coalizão internacional contra o jihadismo liderada pelos Estados Unidos.

Mas os Estados Unidos afirmam que o propósito de sua aliança com as FDS terminou há anos com a derrota dos jihadistas e agora apoiam as novas autoridades islamistas na Síria, que buscam ampliar seu controle no país. Milhares de ex-jihadistas foram detidos em sete prisões administradas pelos curdos no norte e leste da Síria, enquanto milhares de seus familiares vivem nos acampamentos de Al-Hol e Al-Roj. Um jornalista da AFP viu soldados abrindo o portão de metal do acampamento de Al-Hol enquanto outros faziam a guarda.

O acampamento, localizado em uma região desértica da província de Al-Hasakah, abriga cerca de 24.000 pessoas, incluindo aproximadamente 6.200 mulheres e crianças, de cerca de 40 nacionalidades diferentes. O Ministério da Defesa sírio declarou na terça-feira que está pronto para assumir o controle do acampamento de Al-Hol e de "todos os seus prisioneiros do Estado Islâmico". Anteriormente, as forças curdas disseram que tiveram que se retirar do acampamento para defender cidades no norte da Síria.