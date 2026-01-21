Ex-premiê sul-coreano Han é condenado a 23 anos de prisão por lei marcial

Um tribunal sul-coreano condenou o ex-primeiro-ministro Han Duck-soo a 23 anos de prisão por ajudar e instigar a declaração da lei marcial que suspendeu brevemente o governo civil no final de 2024. O juiz Lee Jin-gwan, do Tribunal do Distrito Central de Seul, afirmou que a lei marcial, declarada pelo então presidente Yoon Suk-yeol em dezembro de 2024, tinha como objetivo "subverter a ordem constitucional" e constituiu uma insurreição.

O réu, neste caso, "desconsiderou seu dever e responsabilidade como primeiro-ministro até o fim", acrescentou o juiz Lee, que proferiu a sentença de 23 anos, oito anos a mais do que o solicitado pela Promotoria.

Após o veredicto, o tecnocrata de 76 anos foi obrigado a se apresentar imediatamente à prisão. Yoon enviou soldados ao prédio do Parlamento e à Comissão Nacional Eleitoral, mas o Legislativo, controlado pela oposição, conseguiu se reunir e suspender a lei marcial. O presidente foi posteriormente destituído pelo Parlamento, decisão confirmada em abril pelo Tribunal Constitucional, e o país realizou novas eleições em junho.

Segundo o juiz, Han "teria desempenhado um papel significativo nos atos de insurreição de Yoon e outros, garantindo, pelo menos formalmente, o cumprimento dos requisitos processuais". Ele observou que, embora Han "tenha expressado sua preocupação" a Yoon sobre a medida, não se opôs explicitamente a ela nem instou outros membros do gabinete a dissuadi-lo de adotá-la. Han negou qualquer irregularidade e insistiu que nunca apoiou ou auxiliou na declaração da lei marcial.