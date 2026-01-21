Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA sanciona grupo palestino por tentar romper bloqueio israelense com flotilhas

Autor AFP
Tipo Notícia

Os Estados Unidos impuseram, nesta quarta-feira (21), sanções a um grupo palestino envolvido em flotilhas civis que tentam romper o bloqueio marítimo de Israel sobre Gaza, acusando-o de trabalhar para o Hamas.

Israel interceptou as flotilhas compostas por vários barcos e deteu seus participantes, inclusive a ativista climática sueca Greta Thunberg.

O Departamento do Tesouro dos EUA disse que a Conferência Popular de Palestinos no Exterior (PCPA, na sigla em inglês) tem sido a "principal organizadora" das flotilhas e sustentou que estava "atuando clandestinamente em nome do Hamas".

A administração do presidente Donald Trump também impôs sanções a seis organizações de caridade com sede em Gaza, alegando que fazem parte da ala militar do Hamas.

As sanções bloquearão quaisquer ativos que os grupos tenham nos Estados Unidos e penalizarão as transações realizadas com eles.

O governo americano "não ficará de braços cruzados enquanto a liderança do Hamas e seus facilitadores exploram o sistema financeiro para financiar operações terroristas", disse, em um comunicado, John Hurley, funcionário do Departamento do Tesouro.

O grupo apoiou flotilhas que tentaram romper o bloqueio israelense a Gaza, que foi reduzida a escombros após dois anos de incessantes bombardeios israelenses e onde as Nações Unidas já haviam constatado situação de fome extrema.

