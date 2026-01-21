Em Davos, Trump diz que não usará força sobre Groenlândia, mas reforça desejo pela ilha
O presidente americano, Donald Trump, voltou a dizer que os EUA se importam com a Europa, e justificou sua opinião dizendo que é descendente de europeus, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21. Apesar de ameaçar novas tarifas progressivas contra oito países europeus, por conta da questão da Groenlândia, ele defendeu que quer "aliados fortes, não fracos".
Ao se dirigir ao secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, o presidente americano afirmou que não usará a força para a questão da Groenlândia.
"Tudo o que eu peço é um pedaço de gelo, tudo o que pedimos é a Groenlândia, é para a proteção do mundo", mencionou. "Não conseguiremos nada a menos que eu use força excessiva, mas eu não farei isso", acrescentou.
"Quero que a Europa e o Reino Unido se deem muito bem", afirmou o republicano.
Trump, por outro lado, alegou que a Europa e a Otan não valorizam o trabalho que Washington faz pela segurança e que os EUA têm sido "tratados de maneira muito injusta" pela aliança. "Nunca recebemos nada da Otan, pagamos por quase toda a aliança", disse.