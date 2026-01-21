Em Davos, Trump diz que não usará força sobre Groenlândia, mas reforça desejo pela ilha

O presidente americano, Donald Trump, voltou a dizer que os EUA se importam com a Europa, e justificou sua opinião dizendo que é descendente de europeus, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21. Apesar de ameaçar novas tarifas progressivas contra oito países europeus, por conta da questão da Groenlândia, ele defendeu que quer "aliados fortes, não fracos".

Ao se dirigir ao secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, o presidente americano afirmou que não usará a força para a questão da Groenlândia.