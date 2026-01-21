Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em Davos, Trump diz que não usará força sobre Groenlândia, mas reforça desejo pela ilha

Em Davos, Trump diz que não usará força sobre Groenlândia, mas reforça desejo pela ilha

O presidente americano, Donald Trump, voltou a dizer que os EUA se importam com a Europa, e justificou sua opinião dizendo que é descendente de europeus, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21. Apesar de ameaçar novas tarifas progressivas contra oito países europeus, por conta da questão da Groenlândia, ele defendeu que quer "aliados fortes, não fracos".

Ao se dirigir ao secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, o presidente americano afirmou que não usará a força para a questão da Groenlândia.

"Tudo o que eu peço é um pedaço de gelo, tudo o que pedimos é a Groenlândia, é para a proteção do mundo", mencionou. "Não conseguiremos nada a menos que eu use força excessiva, mas eu não farei isso", acrescentou.

"Quero que a Europa e o Reino Unido se deem muito bem", afirmou o republicano.

Trump, por outro lado, alegou que a Europa e a Otan não valorizam o trabalho que Washington faz pela segurança e que os EUA têm sido "tratados de maneira muito injusta" pela aliança. "Nunca recebemos nada da Otan, pagamos por quase toda a aliança", disse.

