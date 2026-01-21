Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em Davos, Trump afirma que Putin quer fazer acordo sobre Ucrânia

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente americano, Donald Trump, disse conhecer "muito bem" o presidente russo, Vladimir Putin, e que a guerra contra a Ucrânia não teria acontecido se ele fosse presidente em 2022, quando aconteceu a invasão russa. A declaração foi dada em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21.

"Estou lidando com Putin e ele quer fazer um acordo sobre Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, também quer, vou me encontrar com ele hoje", acrescentou, ao dizer que a Europa deveria trabalhar com Kiev, não Washington. "Ao acabar com guerra na Ucrânia, estarei ajudando a Europa e a Otan".

Groenlândia

Trump também comentou as reações do mercado por conta da questão da Groenlândia e disse que, por mais que as bolsas tenham "mergulhado" na terça-feira, 20, o mercado acionário dobrará em valorização.

Ainda sobre economia, ele destacou no discurso que os preços de hipotecas, aluguéis e parcelas de automóveis estão caindo nos EUA, bem como a queda de 90% nos preços dos medicamentos e, sobre política, mencionou que pessoas "em breve" serão processadas pela eleição de 2020, que foi fraudada, na avaliação dele. Ele também disse que o país fabricará armas ainda mais rápido diante novas regras de defesa.

Na ponta geopolítica, Trump disse que a Groenlândia tem "uma escolha" diante do pedido de aquisição americana. "Se disser 'não', nós lembraremos disso", ameaçou.

Tags

Trump Rússia Ucrânia

