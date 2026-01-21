Em Davos, Trump afirma que Putin quer fazer acordo sobre Ucrânia

"Estou lidando com Putin e ele quer fazer um acordo sobre Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, também quer, vou me encontrar com ele hoje", acrescentou, ao dizer que a Europa deveria trabalhar com Kiev, não Washington. "Ao acabar com guerra na Ucrânia, estarei ajudando a Europa e a Otan".

O presidente americano, Donald Trump, disse conhecer "muito bem" o presidente russo, Vladimir Putin, e que a guerra contra a Ucrânia não teria acontecido se ele fosse presidente em 2022, quando aconteceu a invasão russa. A declaração foi dada em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21.

Trump também comentou as reações do mercado por conta da questão da Groenlândia e disse que, por mais que as bolsas tenham "mergulhado" na terça-feira, 20, o mercado acionário dobrará em valorização.

Ainda sobre economia, ele destacou no discurso que os preços de hipotecas, aluguéis e parcelas de automóveis estão caindo nos EUA, bem como a queda de 90% nos preços dos medicamentos e, sobre política, mencionou que pessoas "em breve" serão processadas pela eleição de 2020, que foi fraudada, na avaliação dele. Ele também disse que o país fabricará armas ainda mais rápido diante novas regras de defesa.

Na ponta geopolítica, Trump disse que a Groenlândia tem "uma escolha" diante do pedido de aquisição americana. "Se disser 'não', nós lembraremos disso", ameaçou.