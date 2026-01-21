Davos: após atraso, Trump chega à Suíça sob tensão com Europa por Groenlândia

O avião que transportava o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à Suíça nesta quarta-feira (21) após horas de atraso. O presidente fez uma troca de avião após um problema elétrico de pequena proporção no Air Force One, jato oficial da presidência americana, obrigar a aeronave a retornar a Washington. O contratempo adiou a chegada do presidente a Davos, onde ele participa do Fórum Econômico Mundial.

Trump deve discursar no encontro às 10h30 (de Brasília) desta quarta-feira, mas sua passagem pelo Fórum ocorre em meio a novas tensões com aliados europeus. O presidente tem ameaçado impor novas tarifas à Dinamarca e a outros sete parceiros caso não avancem negociações para a transferência da Groenlândia, território semiautônomo sob soberania dinamarquesa. As tarifas, segundo Trump, começariam em 10% no próximo mês e subiriam para 25% em junho, o que pode elevar custos e desacelerar o crescimento econômico.