Davos: após atraso, Trump chega à Suíça sob tensão com Europa por Groenlândia
O avião que transportava o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à Suíça nesta quarta-feira (21) após horas de atraso. O presidente fez uma troca de avião após um problema elétrico de pequena proporção no Air Force One, jato oficial da presidência americana, obrigar a aeronave a retornar a Washington. O contratempo adiou a chegada do presidente a Davos, onde ele participa do Fórum Econômico Mundial.
Trump deve discursar no encontro às 10h30 (de Brasília) desta quarta-feira, mas sua passagem pelo Fórum ocorre em meio a novas tensões com aliados europeus. O presidente tem ameaçado impor novas tarifas à Dinamarca e a outros sete parceiros caso não avancem negociações para a transferência da Groenlândia, território semiautônomo sob soberania dinamarquesa. As tarifas, segundo Trump, começariam em 10% no próximo mês e subiriam para 25% em junho, o que pode elevar custos e desacelerar o crescimento econômico.
A ofensiva sobre a Groenlândia tende a ofuscar o plano original de Trump de usar sua participação em Davos para tratar de temas ligados ao custo de vida nos Estados Unidos. Em mensagem que circulou entre autoridades europeias nesta semana, o presidente também associou sua postura mais dura à decisão de não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz no ano passado, afirmando não se sentir mais "obrigado a pensar puramente na paz".
Em meio a um período incomum de testes nas relações dos Estados Unidos com aliados de longa data, é incerto o que pode acontecer durante os dois dias de Trump na Suíça. "Esta será uma viagem interessante", disse Trump a repórteres ao deixar a Casa Branca na noite de terça-feira para o voo a Davos. "Não faço ideia do que vai acontecer, mas vocês estão bem representados."