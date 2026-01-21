Conselho Europeu realizará reunião informal amanhã para discuir relações transatlânticas

Os membros do Conselho Europeu realizarão na quinta-feira, 22, uma reunião informal, às 10h (de Brasília), visando discutir os desenvolvimentos recentes nas relações transatlânticas e suas implicações para a União Europeia, além de coordenar os próximos passos a serem seguidos.

As relações entre os Estados Unidos e os países europeus se deteriorou nos últimos dias, com o presidente norte-americano, Donald Trump, realizando crescentes ameaças para adquirir a Groenlândia e tarifando parceiros comerciais do continente.