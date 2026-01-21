Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho Europeu realizará reunião informal amanhã para discuir relações transatlânticas

Os membros do Conselho Europeu realizarão na quinta-feira, 22, uma reunião informal, às 10h (de Brasília), visando discutir os desenvolvimentos recentes nas relações transatlânticas e suas implicações para a União Europeia, além de coordenar os próximos passos a serem seguidos.

As relações entre os Estados Unidos e os países europeus se deteriorou nos últimos dias, com o presidente norte-americano, Donald Trump, realizando crescentes ameaças para adquirir a Groenlândia e tarifando parceiros comerciais do continente.

