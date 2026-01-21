China anuncia defesa do sistema da ONU após convite para 'Conselho de Paz' de Trump

A China afirmou, nesta quarta-feira (21), que defenderá o sistema internacional com a ONU em seu centro, um dia após anunciar que havia sido convidada a participar do "Conselho de Paz" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Pequim confirmou na terça-feira que recebeu o convite para participar do conselho, que visa a resolução de conflitos, de acordo com seus estatutos consultados pela AFP.