Chelsea sofre, mas vence Pafos (1-0) e se aproxima das oitavas da Champions

Um gol no final da partida, marcado pelo meia equatoriano Moisés Caicedo, garantiu ao Chelsea uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Pafos, do Chipre, resultado que colocou a equipe inglesa mais perto das oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar da diferença de orçamentos e de qualidade dos elencos, os 'Blues' tiveram muita dificuldade para superar a solidez defensiva apresentada pela equipe cipriota em Stamford Bridge.

O destaque dos primeiros 45 minutos foi o goleiro do Pafos, Jay Gorter, que frustrou os ataques dos ingleses em várias ocasiões.

O Pafos, em uma de suas raras investidas ofensivas, quase abriu o placar, mas o chute do brasileiro Jajá foi desviado por Reece James, e o goleiro Filip Jorgensen, substituído no intervalo pelo espanhol Robert Sánchez, foi salvo pela trave (32'). Mas a equipe cipriota sucumbiu a menos de 15 minutos do fim: em mais um escanteio para o Chelsea, Caicedo cabeceou e superou Gorter (78'). Esta quarta vitória em sete jogos permite ao time londrino acumular 13 pontos e chegar à última rodada, na próxima quarta-feira, na oitava posição, a última que classifica diretamente às oitavas de final.