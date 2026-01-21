Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chanceler uruguaio confia que justiça europeia dará aval para acordo com Mercosul

Chanceler uruguaio confia que justiça europeia dará aval para acordo com Mercosul

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O chanceler uruguaio, Mario Lubetkin, disse nesta quarta-feira (21) que a decisão do Parlamento Europeu de remeter à Justiça o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, firmado no sábado após mais de duas décadas de negociações, é um "tropeço" que ambos os blocos vão superar.

Os eurodeputados aprovaram a medida em votação apertada, com 334 votos a favor, 324 contra e 11 abstenções, para que o Tribunal de Justiça do bloco analise se o acordo recentemente assinado em Assunção, no Paraguai, respeita os tratados da UE.

A decisão não invalida o acordo nem representa um veto político, mas suspende sua aplicação até a conclusão da análise jurídica.

Lubetkin afirmou que conversará com as principais autoridades europeias nos próximos dias para entender o alcance da medida e, com base em precedentes de casos semelhantes, previu que "ao final o Tribunal de Justiça ratifique o que foi assinado no sábado", no Paraguai.

Esses "tropeços têm de nos dar mais força para que este seja o primeiro país a ratificar o acordo (...) antes da metade do ano", acrescentou o chefe da diplomacia do Uruguai, em entrevista coletiva em Montevidéu, em referência à intenção do governo de acelerar a aprovação do tratado no Parlamento uruguaio.

Enquanto o processo judicial avança, a Comissão Europeia, braço executivo da UE, poda decidir implementar o tratado de forma provisória e parcial.

O acordo negociado desde 1999 entre a UE e os membros fundadores do Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai) criaria uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, representando 30% do PIB mundial e abrangendo mais de 700 milhões de consumidores.

gfe/mr/lm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

mercosul

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar