Blue Origin terá própria rede de satélites para internet até fim de 2027

A empresa aeroespacial Blue Origin anunciou nesta quarta-feira (21) que terá em órbita, até o fim de 2027, sua própria rede de satélites para transmissão de internet, que competirá com as de SpaceX e Amazon.

A companhia prevê lançar 5.408 satélites em órbita baixa (até 2.000 km de altitude) e média (entre 2.000 e 35.786 km) para constituir sua rede de comunicação, a TeraWave.