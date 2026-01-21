Barcelona vence na visita ao Slavia Praga (4-2) e sobe para 9º na Champions

O Barcelona conquistou uma importante vitória por 4 a 2 fora de casa contra o Slavia Praga nesta quarta-feira (21), pela sétima rodada da Liga dos Campeões da Europa, ficando perto de garantir uma vaga entre os oito melhores, faltando apenas uma rodada.

Com 13 pontos, a equipe catalã subiu para a nona posição na tabela, empatada em pontos com três das equipes que atualmente ocupam o Top 8, que garante a classificação direta para as oitavas de final, sem a necessidade de uma repescagem.