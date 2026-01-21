Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Avião de Trump retorna à base aérea após problema elétrico, diz Casa Branca

O avião que transportava o presidente Donald Trump dos Estados Unidos para Davos, na Suíça, precisou retornar à base aérea de Maryland após apresentar um problema elétrico na madrugada desta quarta-feira, 21. A informação foi revelada pela Casa Branca. Após a decolagem, "a tripulação do AF1 identificou um pequeno problema elétrico", diz a nota. "Por precaução, o AF1 está retornando à Base Aérea Conjunta Andrews. O presidente e sua equipe embarcarão em outra aeronave e seguirão para a Suíça."

