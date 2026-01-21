Autoridades chilenas prendem suspeito de iniciar incêndio florestal intencionalmente no Chile

As autoridades chilenas prenderam uma pessoa acusada de iniciar um incêndio na mesma área onde os bombeiros combatem grandes incêndios florestais desde o fim de semana, que já causaram a morte de 20 pessoas. Na madrugada, no que o ministro da Segurança, Luis Cordero, descreveu como "um dos incidentes mais graves do ponto de vista da segurança", foi constatado que "diversos focos de incêndio foram iniciados com o uso de acelerantes em uma plantação de trigo".

Como resultado, "a pessoa que iniciou esses incêndios foi presa e um recipiente de cinco litros de combustível foi apreendido com ela" na madrugada de terça-feira, acrescentou ele.