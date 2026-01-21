Aurora boreal de rara intensidade é avistada na Europa e nos EUA

Fenômeno foi provocado pela maior tempestade solar em mais de 20 anos. Céu foi iluminado até mesmo em regiões incomuns do planeta.Uma forte tempestade geomagnética fez com que auroras boreais fossem avistadas em todo o Canadá e na metade norte dos Estados Unidos na noite desta segunda-feira (19/01), além de partes da Europa, incluindo Alemanha, Suíça e Ucrânia. A maior tempestade em mais de duas décadas é resultado de uma grande erupção de partículas carregadas, que deixaram o Sol no domingo. A sua chegada era esperada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA, na sigla em inglês) para esta segunda ou terça-feira. A tempestade geomagnética ocorre quando há grande perturbação no campo magnético da Terra, causada por uma tempestade solar. Tempestade "muito rara" A tempestade de segunda-feira à noite foi "muito rara", disse a NOAA. A agência informou ainda que o evento atingiu condições de nível G4 — ou seja, a segunda categoria mais alta — às 19h38 de segunda-feira na hora de Greenwich (16h38 em Brasília). A plataforma de astronomia Spaceweather relatou que a nuvem de ejeção percorreu a distância entre o Sol e a Terra em cerca de 25 horas. Normalmente, uma nuvem semelhante levaria de três a quatro dias para completar o trajeto. Segundo Shawn Dahl, coordenador de serviços do Centro de Previsão de Clima Espacial da NOAA, a última tempestade de radiação solar dessa magnitude atingiu a Terra em 2003. Tempestades de radiação solar podem representar risco para objetos no espaço e operações de satélites. O fenômeno também pode causar problemas de voltagem. Onde deu para ver a aurora boreal? Na noite de segunda-feira, as auroras boreais iluminaram o céu em várias regiões da Alemanha, informou o Serviço Meteorológico Alemão (DWD). A intensidade da tempestade fez com que as cores das auroras fossem visíveis até mesmo nos Alpes, a uma latitude mais baixa. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a NOAA afirmou que pessoas nos estados do norte e centro do território continental poderiam "observar a aurora, caso seja noite e as condições meteorológicas permitam". As tonalidades verdes, vermelhas e púrpuras dessas raras luzes também poderiam ser vistas até mesmo no Alabama e norte da Califórnia, acrescentou a agência. ht/ra (ots, AP, AFP, dpa)