Assumo que líderes europeus aceitem acordo esboçado sobre a Groenlândia, diz Trump em Davos

O presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu nesta tarde que os líderes europeus aceitem o acordo esboçado por ele e pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, sobre a Groenlândia.

"Mark representa todos", afirmou Trump em entrevista à CNBC em Davos, na Suíça, acrescentando que outros detalhes sobre o acordo serão discutidos e divulgados. "Temos um conceito de um acordo, vamos trabalhar com todo o Ártico, vamos trabalhar com eles em segurança e outras coisas".