Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após trocar de avião por problema elétrico, Trump retoma viagem para Davos

Após trocar de avião por problema elétrico, Trump retoma viagem para Davos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O avião do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retornou à Base Aérea Andrews, em Maryland, cerca de uma hora após decolar para a Suíça, na noite da terça-feira, 20. A aeronave fez meia-volta por causa de um "pequeno problema elétrico", informou a Casa Branca.

O Air Force One foi trocado por um avião normalmente usado pelo presidente em viagens domésticas.

Um repórter a bordo da aeronave presidencial disse que as luzes na cabine de imprensa apagaram brevemente após a decolagem, mas nenhuma explicação foi dada no momento. Cerca de meia hora depois, os repórteres foram informados de que o avião estava retornando aos Estados Unidos.

Os dois aviões atualmente usados pelo presidente estão voando há quase 40 anos. A Boeing está trabalhando em substituições, mas o programa enfrentou uma série de atrasos.

No ano passado, o governo do Catar presenteou Trump com um luxuoso Boeing 747-8 Jumbo, mas o avião ainda está sendo adaptado. Fonte: Associated Press.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar