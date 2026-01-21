Após trocar de avião por problema elétrico, Trump retoma viagem para Davos

O avião do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retornou à Base Aérea Andrews, em Maryland, cerca de uma hora após decolar para a Suíça, na noite da terça-feira, 20. A aeronave fez meia-volta por causa de um "pequeno problema elétrico", informou a Casa Branca.

O Air Force One foi trocado por um avião normalmente usado pelo presidente em viagens domésticas.