Amo a Europa, mas o continente não está no caminho certo, diz Trump em Davos

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou "amar" a Europa e defendeu que quer ver os europeus "se dando bem", mas que o continente não está no caminho certo, na avaliação dele. A declaração ocorreu em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21. O comentário acontece diante de incertezas entre Washington e Bruxelas, após Trump ameaçar impor tarifas progressivas contra oito países europeus, diante das investidas americanas para a aquisição da Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Segundo ele, certos lugares na Europa "já não são reconhecíveis".

No discurso, Trump, se vangloriou de feitos realizados em sua administração e afirmou que o objetivo da imposição de tarifas contra outros países era para que eles pagassem prejuízos causado aos EUA.