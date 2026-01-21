Alcaraz e Sabalenka confirmam favoritismo e avançam à 3ª rodada do Aberto da Austrália

Embora com um pouco mais de esforço do que o esperado, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, derrotou o veterano alemão Yannick Hanfmann nesta quarta-feira (21) e avançou à terceira rodada do Aberto da Austrália, assim como a líder do ranking feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka. Também se classificaram o três vezes vice-campeão do primeiro Grand Slam do ano, o russo Daniil Medvedev, o finalista de 2025, o alemão Alexander Zverev, e a atual campeã de Roland Garros, a americana Coco Gauff.

Sob um clima mais ameno e nublado no Melbourne Park, após três dias de calor intenso, Alcaraz bateu Hanfmann (N.102) com parciais de 7-6 (7/4), 6-3 e 6-2 na Rod Laver Arena e na próxima fase vai enfrentar o francês Corentin Moutet (N.37), que avançou com o abandono do americano Michael Zheng (N.174) devido a problemas físicos.

O número 1 do mundo sofreu mais do que o esperado para derrotar um adversário que nunca conquistou um título na carreira. "Sabia que ele iria jogar muito bem. Conheço o nível dele, já joguei contra ele várias vezes", disse o espanhol de 22 anos após a vitória. "Estou muito feliz por ter superado um primeiro set realmente difícil e depois comecei a me sentir um pouco melhor na quadra", acrescentou.

Hanfmann, de 34 anos, nunca havia passado da segunda rodada em suas 16 participações anteriores no Aberto da Austrália e começou bem, apesar de não ter resistido à superioridade de Alcaraz. O alemão precisou de atendimento médico para tratar o ombro esquerdo antes do segundo set e conseguiu continuar no jogo, mas sem o mesmo ritmo. O roteiro foi parecido na classificação de Alexander Zverev (N.3), outro dos favoritos ao título, que também teve dificuldades contra o francês Alexandre Müller (N.52).

O alemão de 28 anos perdeu o segundo set e precisou de atendimento do fisioterapeuta na quarta parcial por problemas no tornozelo esquerdo. Apesar do susto, Zverev selou a vitória por 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 4-6, 6-3 e 6-4, em três horas e 34 minutos de partida. Por sua vez, Daniil Medvedev (N.12), campeão do ATP 250 de Brisbane há dez dias, manteve sua sequência de vitórias ao bater outro francês, Quentin Halys (N.83), também em quatro sets, com parciais de 6-7 (9/11), 6-3, 6-4 e 6-2.

- Sabalenka e Gauff avançam sem sustos - Na chave feminina, Aryna Sabalenka não teve problemas para derrotar a chinesa Bai Zhouxuan (N.702), que veio do qualifying. Sabalenka fechou em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em apenas uma hora e 12 minutos der partida.