Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AIE duvida que Venezuela consiga recuperar níveis históricos de produção de petróleo

AIE duvida que Venezuela consiga recuperar níveis históricos de produção de petróleo

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Agência Internacional de Energia (AIE) expressou dúvidas sobre a possibilidade de a produção de petróleo da Venezuela voltar aos níveis históricos, segundo o relatório mensal publicado nesta quarta-feira (21).

"A Venezuela afirma ter, em teoria, as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo; no entanto, a produção e as exportações foram muito limitadas por mais de uma década", destacou a AIE, com sede em Paris.

Desde a operação americana na Venezuela que levou à captura do presidente Nicolás Maduro, a administração de Donald Trump afirma que as companhias petrolíferas dos Estados Unidos investiriam "bilhões de dólares".

O objetivo é relançar a indústria petrolífera venezuelana, deteriorada após anos de falta de investimento e má gestão que fizeram sua produção despencar.

A AIE lembra que a produção venezuelana atingiu seu último pico em 2015 e depois iniciou uma queda, em parte devido às sanções impostas durante o primeiro governo Trump.

Embora o país tenha chegado em seu ponto histórico mais alto a produzir 3,5 milhões de barris diários de petróleo, em 2025 produziu em média apenas 950 mil barris por dia, dos quais 780 mil foram destinados à exportação, segundo a AIE.

Grande parte dos recursos da Venezuela é de petróleo extrapesado, complexo e caro de extrair, razão pela qual apenas as empresas que já têm acesso a esses campos poderiam aumentar a produção no curto prazo.

Atualmente, a Chevron é a única companhia americana que opera na Venezuela graças a uma licença concedida por Washington em 2022. As companhias europeias Eni e Repsol também estão presentes, mas mantêm litígios comerciais com a petrolífera estatal PDVSA.

nal/ved/pc/an/lm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar