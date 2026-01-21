AIE duvida que Venezuela consiga recuperar níveis históricos de produção de petróleo

A Agência Internacional de Energia (AIE) expressou dúvidas sobre a possibilidade de a produção de petróleo da Venezuela voltar aos níveis históricos, segundo o relatório mensal publicado nesta quarta-feira (21). "A Venezuela afirma ter, em teoria, as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo; no entanto, a produção e as exportações foram muito limitadas por mais de uma década", destacou a AIE, com sede em Paris.

Desde a operação americana na Venezuela que levou à captura do presidente Nicolás Maduro, a administração de Donald Trump afirma que as companhias petrolíferas dos Estados Unidos investiriam "bilhões de dólares".

O objetivo é relançar a indústria petrolífera venezuelana, deteriorada após anos de falta de investimento e má gestão que fizeram sua produção despencar. A AIE lembra que a produção venezuelana atingiu seu último pico em 2015 e depois iniciou uma queda, em parte devido às sanções impostas durante o primeiro governo Trump. Embora o país tenha chegado em seu ponto histórico mais alto a produzir 3,5 milhões de barris diários de petróleo, em 2025 produziu em média apenas 950 mil barris por dia, dos quais 780 mil foram destinados à exportação, segundo a AIE.