Afetados por incêndios no Chile pedem ajuda e governo aponta origem intencional

Moradores do sul do Chile clamavam por ajuda na terça-feira (20) entre as ruínas após os vorazes incêndios florestais que deixaram até agora 20 mortos e que, em alguns casos, podem ter sido intencionais, segundo o governo. As altas temperaturas cederam na terça-feira e deram um alívio aos bombeiros que lutam para conter as chamas.

A trégua permitiu que os afetados voltassem para limpar os escombros em que suas casas se transformaram após serem destruídas pelo fogo que arde desde o fim de semana.

Sob a densa fumaça que cobre a região do Biobío, 500 km ao sul de Santiago e epicentro da catástrofe, Manuel Hormazábal cobra o que há de "essencial" por parte das autoridades. "É a luz. Nós aqui estamos no escuro, faltam lanternas, o básico, banheiros químicos, porque temos que ir ao bosque para fazer nossas necessidades", afirma à AFP este homem de 64 anos, enquanto agita as mãos enegrecidas. O fogo envolve as regiões de Ñuble, Araucanía e Biobío, onde morreram 19 das vítimas.

Vilas inteiras ficaram destruídas. Há cerca de 7.237 desabrigados, embora o número tenda a crescer. Os mais afetados expressam frustração com a resposta do Estado. "No fim, só o povo ajuda o povo. Não há mais ninguém. Só agora se vê que chega alguma parte das autoridades, mas a ajuda é mínima", afirma María José Pino, veterinária de 23 anos.

O presidente, Gabriel Boric, visitou desde domingo as três regiões afetadas, onde se reuniu com autoridades locais. O subsecretário do Interior, Víctor Ramos, afirmou à imprensa que trabalham "para que a ajuda chegue da forma mais rápida possível aos moradores". Entre as medidas anunciadas está um bônus entre 350 e 1.500 dólares (de R$1.883 a R$8.068) para as famílias afetadas.

- Incêndios intencionais - Enquanto o combate ao fogo continua, avança também a investigação sobre a origem das chamas. Em um último informe oficial, o ministro do Interior, Álvaro Elizalde, indicou que alguns incêndios no Biobío foram intencionais.