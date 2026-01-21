Acordo para encerrar guerra na Ucrânia está se aproximando, diz Trump em Davos

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a pontuar que um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia "está se aproximando", durante evento em Davos, às margens do Fórum Econômico Mundial.

Mais cedo, durante discurso no evento principal, Trump disse conhecer "muito bem" o presidente russo, Vladimir Putin, e que a guerra contra a Ucrânia não teria acontecido se ele fosse presidente em 2022, quando aconteceu a invasão russa. "Estou lidando com Putin e ele quer fazer um acordo sobre Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também quer, vou me encontrar com ele hoje [quarta-feira]", acrescentou, ao dizer que a Europa deveria trabalhar com Kiev, não Washington.