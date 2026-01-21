Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acordo para encerrar guerra na Ucrânia está se aproximando, diz Trump em Davos

Acordo para encerrar guerra na Ucrânia está se aproximando, diz Trump em Davos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a pontuar que um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia "está se aproximando", durante evento em Davos, às margens do Fórum Econômico Mundial.

Mais cedo, durante discurso no evento principal, Trump disse conhecer "muito bem" o presidente russo, Vladimir Putin, e que a guerra contra a Ucrânia não teria acontecido se ele fosse presidente em 2022, quando aconteceu a invasão russa. "Estou lidando com Putin e ele quer fazer um acordo sobre Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também quer, vou me encontrar com ele hoje [quarta-feira]", acrescentou, ao dizer que a Europa deveria trabalhar com Kiev, não Washington.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar