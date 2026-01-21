A importância da Groenlândia para Trump

A Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, está no centro de uma disputa geopolítica envolvendo os Estados Unidos e a Europa. O presidente Donald Trump afirmou ser "inaceitável" que a Groenlândia não seja controlada pelos EUA e ameaçou todos os países que se opuserem aos planos dele com um tarifaço. Embora o território esteja geograficamente localizado na América do Norte, a ilha, por causa da relação com a Dinamarca, é cultural e politicamente europeia. Enquanto cidadãos e governos da Dinamarca e da Groenlândia tentam resistir às investidas de Trump, a Europa, a China e a Rússia avaliam a importância do território no Ártico para seus interesses. Mas por que a Groenlândia é tão importante? Qual é a importância estratégica da Groenlândia? Embora as últimas investidas à Groenlândia venham especificamente do governo Trump, o território dinamarquês tem sido fundamental para os interesses dos EUA há muito mais tempo do que isso. Em 1867, o então secretário de Estado dos EUA, William Seward, sugeriu anexar a maior ilha do mundo. Já no século seguinte, os americanos ocuparam a Groenlândia para impedir que ela caísse nas mãos da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, os EUA operam a remota Base Espacial de Pituffik, da força aérea, no noroeste do território, construída após EUA e Dinamarca assinarem o Tratado de Defesa da Groenlândia, em 1951. A localização da ilha, ao largo da costa nordeste do Canadá, faz com que muitos líderes americanos a considerem crucial para a estratégia de defesa do país. A Rússia, país situado parcialmente no Círculo Polar Ártico (além de Canadá, Noruega, EUA e Dinamarca) possui várias bases na região. A China, por sua vez, já se autodenominou um "país próximo do Ártico" em 2018, num esforço para colocar um pé na região. Qual é o tamanho da Groenlândia A ilha é enorme, com aproximadamente 2,17 milhões de quilômetros quadrados. Embora os EUA, a Rússia, o Canadá e a China sejam significativamente maiores, poucas outras nações superam o tamanho do território dinamarquês. Para se ter uma ideia, a Groenlândia é seis vezes maior que a Alemanha e supera, em área, o Amazonas, maior Estado brasileiro, que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Além disso, a Groenlândia tem mais da metade do tamanho de toda a União Europeia (UE) e é a maior ilha do mundo – se deixada de fora a Austrália, que tem um tamanho continental. Qual é a população da Groenlândia Com apenas 56 mil habitantes, a Groenlândia é, de longe, o território menos povoado da Terra, com cerca de 0,14 pessoas por quilômetro quadrado. O motivo para isso é a geografia. Aproximadamente 80% da ilha é coberta por uma camada de gelo formada há aproximadamente 3 milhões de anos, o que torna grandes áreas praticamente inabitáveis. Mais de 65% da população groenlandesa vive nos cinco maiores centros urbanos da Groenlândia: Nuuk (capital, com 19.905 habitantes), Sisimiut (5.485), Ilulissat (5.087), Qaqortoq (3.069) e Aasiaat (2.992). De acordo com dados do governo, a população local está envelhecendo, e, por isso, o número de groenlandeses deverá cair para menos de 50 mil até 2050. O clima da Groenlândia está mudando? Sim, e muito rápido, como em todo o Ártico. As mudanças climáticas estão causando um aumento tão significativo nas temperaturas que a estação meteorológica de Ittoqqortoormiit registrou temperaturas de 14,3 graus em 19 de maio do ano passado, mais de 13 graus Celsius acima da temperatura diária média máxima de maio, que é de 0,8 graus Celsius. Como resultado do aquecimento, o Serviço Geológico da Dinamarca e da Groenlândia (Geus, na sigla em inglês) constatou, em 2025, que a camada de gelo da ilha havia encolhido pelo 29º ano consecutivo. "Em média, a camada de gelo da Groenlândia perdeu aproximadamente 140 bilhões de toneladas de gelo por ano, quando analisamos todo o período de dados [desde 1985]", afirmou Signe Hillerup Larsen, do Geus. Embora, nos últimos anos, tenha ocorrido uma perda mais lenta do que na década de 2010, dados de 2025 da Nasa mostraram que esse derretimento do gelo está causando um aumento do nível global do mar de 0,8 milímetro por ano. A mudança no clima global é também um dos motivos para o aumento do interesse geopolítico pelo território, particularmente por parte dos EUA. O derretimento do gelo pode criar uma nova rota, a noroeste do planeta, para o comércio internacional, o que significaria que os EUA teriam de competir com a Rússia, a China e outros países pelo acesso aos recursos minerais da Groenlândia. Quais os recursos naturais disponíveis na Groenlândia? O território autônomo possui pelo menos 25 das 34 matérias-primas consideradas "críticas" pela União Europeia. Embora a ilha seja rica em minério de ferro, grafite, tungstênio, paládio, vanádio, zinco, ouro, urânio, cobre e petróleo, a geografia adversa, o clima e a infraestrutura limitada dificultam a extração de grande parte desses recursos. No entanto, o foco maior são as terras raras. Os EUA não têm uma cadeia de abastecimento confiável desses minerais, que são utilizados em todos os tipos de produtos, desde veículos elétricos e telefones celulares até radares militares e aparelhos de ressonância magnética. Atualmente, cerca de 60% dos elementos de terras raras são extraídos na China, que processa mais de 90% deles. Com a UE e os EUA empenhados em diminuir a dependência que têm da China para esses materiais, a Groenlândia se tornou um campo de batalha. Autor: Matthew Pearson