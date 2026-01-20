Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelensky diz que não consegue imaginar participar do 'Conselho de Paz' de Trump' ao lado de Putin

Autor AFP
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta terça-feira (20) que foi convidado a participar do "Conselho de Paz" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas que não consegue se imaginar participando ao lado do presidente russo, Vladimir Putin, que também foi convidado. 

"Recebemos o convite; nossos diplomatas estão trabalhando nisso", disse Zelensky a jornalistas, acrescentando que considera "muito difícil imaginar" sentar-se ao lado da Rússia em qualquer tipo de conselho.

