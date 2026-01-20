Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Vocês vão descobrir', responde Trump sobre até onde irá pela Groenlândia

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusou-se nesta terça-feira (20) a explicar o que fará para adquirir a Groenlândia, mas sugeriu a possibilidade de chegar a um acordo, enquanto líderes europeus expressam rejeição às suas intenções sobre a ilha dinamarquesa.

Questionado, horas antes de viajar para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, sobre até onde pretende ir em sua ambição, Trump limitou-se a dizer: "Vocês vão descobrir."

"Temos várias reuniões programadas sobre a Groenlândia, e acredito que as coisas vão sair muito bem", disse Trump antes de embarcar para a cidade suíça.

A Dinamarca advertiu que a aliança da Otan está em risco caso Trump leve adiante suas ameaças. Durante o fim de semana, o mandatário prometeu novas tarifas a países europeus — incluindo Reino Unido, França e Alemanha — que enviaram tropas à Groenlândia para um exercício militar.

Trump minimizou a possibilidade de estar colocando em risco o acordo comercial firmado em 2025 com a União Europeia: "Eles precisam muito do acordo conosco".

"Acredito que encontraremos uma solução com a qual a Otan ficará muito satisfeita, e nós também", acrescentou.

O republicano insistiu que os Estados Unidos precisam anexar a Groenlândia por razões de "segurança nacional e até global".

Trump afirmou que os EUA devem tomar posse da Groenlândia diante da suposta ameaça de que Rússia ou China tentem fazer o mesmo, embora nenhuma das duas potências tenha manifestado tal interesse.

Os líderes da Groenlândia e da Dinamarca insistiram que a ilha não está à venda, e moradores de ambos os territórios protestaram no fim de semana contra as pretensões de Trump.

"Quando eu falar com eles, tenho certeza de que ficarão muito animados", afirmou, referindo-se à oposição dos groenlandeses.

