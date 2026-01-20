Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vítima yazidi de jihadistas do EI denuncia abandono internacional dos curdos na Síria

AFP
AFP
Nadia Murad, ativista de direitos humanos e sobrevivente yazidi da escravidão sexual pelas mãos do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), denunciou nesta terça-feira (20) o abandono internacional dos curdos na Síria. 

A comunidade yazidi no Iraque foi alvo do EI durante sua ofensiva de 2014 ao longo da fronteira sírio-iraquiana devido à sua religião. 

Murad, ganhadora do Nobel da Paz, destacou o papel fundamental das forças curdas na derrota do EI com o apoio da coalizão liderada pelos Estados Unidos. 

"Agora, em um momento crítico, aqueles que estavam na linha de frente contra o mal estão sendo abandonados. O que a comunidade internacional está fazendo na Síria, e na região em geral, é criar o caos, e os inocentes pagarão o preço", escreveu ela no X. 

Durante a ofensiva de 2014, que a ONU e diversos países classificaram como genocídio, os jihadistas mataram homens em massa e sequestraram milhares de mulheres e meninas para mantê-las como escravas sexuais. 

Após fugir do cativeiro em 2016, Murad fundou uma iniciativa para apoiar sobreviventes de violência sexual e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2018, juntamente com o doutor Denis Mukwege, da República Democrática do Congo, que tratou dezenas de milhares de mulheres estupradas ou mutiladas por milícias.

