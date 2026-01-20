Venezuela troca czar de investimentos, enquanto petroleiras dos EUA avaliam voltar

A presidente interina da Venezuela designou Calixto Ortega, um banqueiro formado nos Estados Unidos, à frente da principal agência de investimentos do país, que antes era chefiada por um empresário colombiano, acusado de servir como testa-de-ferro do deposto Nicolás Maduro. Álex Saab deixa o Centro Internacional de Investimento Produtivo (CIIP), encarregado da captação de investimentos internacionais, dias depois de ser substituído como ministro da Indústria.

A nomeação se enquadra no que a presidente interina, Delcy Rodríguez, denomina como "novo momento político" e especialistas consultados pela AFP o veem como um aceno aos Estados Unidos em um momento em que petroleiras americanas avaliam voltar a investir na Venezuela.

Rodríguez assumiu o poder após a queda de Maduro, durante um bombardeio a Caracas ordenado pelo presidente americano, Donald Trump. Sua administração começou com uma reviravolta na relação com Washington e mudanças no gabinete do governante deposto. Calixto Ortega chefiará o CIIP, um cargo que se soma ao de vice-presidente da área econômica dentro do gabinete.

"Sua designação permitirá continuar com a captação de investimentos nacionais e internacionais para o sistema produtivo nacional nesta etapa de recuperação econômica", escreveu Rodríguez na noite de segunda-feira, ao anunciar sua nomeação, entre outras. - "Esforços proativos" - Ortega foi antes presidente do Banco Central da Venezuela e diplomata em Houston, centro da indústria de refino de petróleo dos Estados Unidos.

"A nomeação representa um esforço estratégico para revitalizar o setor energético da Venezuela e redefinir suas relações internacionais", disse à AFP Phil Flynn, analista do Price Futures Group. "É um aceno para a administração Trump de que a Venezuela quer jogar segundo as regras". "Demonstra esforços proativos para atrair grandes atores internacionais, como Chevron e ExxonMobil", acrescentou. "Ao captar este tipo de investimentos, buscam aumentar de forma significativa a produção de petróleo bruto, com o potencial de dobrar ou inclusive triplicar os níveis atuais". A Venezuela produz 1,2 milhão de barris atualmente, após ter caído a mínimos históricos em meio a sanções econômicas e anos de desinvestimento e corrupção na indústria.

Trump diz governar a Venezuela, que controla as vendas de petróleo bruto e que espera investimentos milionários no país. Ele também expressou seu apoio a Delcy Rodríguez desde que se alinhe às suas exigências. "Será necessária a experiência e o investimento de muitas empresas americanas para revitalizar a produção petroleira e gasífera do país", afirmou, por sua vez, Rob Thummel, gestor sênior de carteiras na Tortoise Capital.