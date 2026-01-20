Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuela oficializa Oswaldo Vizcarrondo como seu novo treinador

A Venezuela nomeou oficialmente o ex-zagueiro da seleção nacional, Oswaldo Vizcarrondo, como treinador principal nesta terça-feira (20), visando o próximo ciclo de Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030, após o fracasso da equipe em se classificar para o Mundial de 2026. 

Vizcarrondo, de 41 anos, vinha atuando como técnico interino após a demissão do argentino Fernando 'Bocha' Batista, depois que a seleção venezuelana não conseguiu a classificação para o torneio que será co-organizado por Estados Unidos, Canadá e México em junho e julho deste ano. 

A Federação Venezuelana de Futebol (FVF) também anunciou a contratação de Cléber Xavier como auxiliar técnico, cargo que ele ocupou na seleção brasileira sob o comando de Tite nas Copas de 2018 e 2022. Ele também foi treinador do Santos em 2025.

"Estou convencido de que temos os elementos necessários para nos classificarmos para a Copa do Mundo", disse o novo treinador numa coletiva de imprensa. "Não vim aqui para aprender. Estou focado em obter resultados". 

A Venezuela é o único país da Conmebol que nunca se classificou para um Mundial. Em setembro do ano passado, a 'Vinotinto' perdeu a oportunidade de avançar para a repescagem intercontinental e garantir sua primeira participação em uma Copa, após sofrer uma derrota por 6 a 3 em casa para a Colômbia. 

Esse revés levou à saída de Batista e de toda a sua comissão técnica, que estava no comando desde 2023. 

Nascido em Caracas e formado como treinador na França, Vizcarrondo assume a seleção principal após ter comandado as seleções sub-17 e sub-20.

Como técnico interino, ele comandou a seleção nacional em uma ocasião: uma derrota por 1 a 0 em um amistoso contra a Argentina em Miami, em outubro do ano passado. 

"Esta não é uma nomeação, este é um projeto. É um projeto de longo prazo", disse o presidente da FVF, Jorge Giménez. "Conseguimos tomar a decisão certa, uma decisão que não foi improvisada, apressada ou imposta". 

Apelidado de 'El Capataz' (O Capataz), o zagueiro disputou 80 partidas pela seleção nacional, algumas delas como capitão. 

Em nível de clubes, teve uma extensa carreira, jogando por equipes na Venezuela, Colômbia, Paraguai, Argentina, México e França, onde encerrou sua carreira em 2021. 

"Quero convidar todos os envolvidos no futebol nacional, cada um de vocês, a contribuir", disse o treinador. 

Vizcarrondo também manifestou seu desejo de trabalhar com os clubes venezuelanos para "aproximar os jogadores" da seleção nacional, a fim de lhes dar "visibilidade" e "prestígio".

