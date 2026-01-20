UE planeja eliminar fornecedores de tecnologia de alto risco ao mudar regras de cibersegurança
A Comissão Europeia apresentou um plano para eliminar o uso, pelos países-membros, de equipamentos de fornecedores considerados de alto risco como parte de uma reformulação das regras de cibersegurança do bloco.
"Ameaças de cibersegurança não são apenas desafios técnicos. Elas são riscos estratégicos para nossa democracia, economia e modo de vida", disse a principal responsável pela tecnologia da União Europeia, Henna Virkkunnen, em um comunicado nesta terça-feira, 20. "Com o novo Pacote de Cibersegurança, teremos os meios para proteger melhor nossas cadeias de suprimento de tecnologias críticas, mas também para combater ataques cibernéticos de forma decisiva", afirmou.
Segundo os planos, a comissão estabelecerá listas de empresas que considera serem fornecedores de alto risco. As regras terão como alvo 18 setores, como veículos automatizados, sistemas de fornecimento de eletricidade, computação em nuvem e dispositivos médicos, de acordo com uma proposta preliminar revelada nesta terça pelo executivo da União Europeia (UE). Operadoras de redes móveis, por exemplo, teriam 36 meses para eliminar o uso de componentes fornecidos por fornecedores de alto risco, disse.
A proposta ainda precisa de aprovação dos estados membros da UE e do Parlamento Europeu antes de entrar em vigor.
