UE planeja eliminar fornecedores de tecnologia de alto risco ao mudar regras de cibersegurança

A Comissão Europeia apresentou um plano para eliminar o uso, pelos países-membros, de equipamentos de fornecedores considerados de alto risco como parte de uma reformulação das regras de cibersegurança do bloco.

"Ameaças de cibersegurança não são apenas desafios técnicos. Elas são riscos estratégicos para nossa democracia, economia e modo de vida", disse a principal responsável pela tecnologia da União Europeia, Henna Virkkunnen, em um comunicado nesta terça-feira, 20. "Com o novo Pacote de Cibersegurança, teremos os meios para proteger melhor nossas cadeias de suprimento de tecnologias críticas, mas também para combater ataques cibernéticos de forma decisiva", afirmou.