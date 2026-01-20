UE: Kallas diz que soberania da Groenlândia não é moeda de troca e rejeita pressão dos EUA

A União Europeia manifestou apoio firme à Groenlândia e à Dinamarca na defesa de sua soberania e integridade territorial, em reação às recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a ilha no Ártico. Em discurso no Parlamento Europeu, a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, afirmou que "a soberania não é moeda de troca" e que "nenhuma ameaça ou tarifa mudará o fato de que a Groenlândia pertence ao seu povo".

Segundo Kallas, a resposta europeia deve ser "calma, unida e baseada no direito internacional". Ela ressaltou que nenhum país tem o direito de se apropriar do território de outro e alertou que pressões externas apenas enfraquecem a prosperidade compartilhada entre Europa e EUA. "Não temos interesse em escolher uma briga, mas vamos sustentar nossa posição", disse, acrescentando que a UE dispõe de instrumentos para proteger seus interesses.